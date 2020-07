Coronavirus Italia, 282 nuovi casi e 9 morti: solo 3 regioni e Alto Adige senza contagi (Di mercoledì 22 luglio 2020) È di 12.322 , -74, persone attualmente positive, 197.628 , +282, guariti e 35.082 , +9, morti per un totale di 245.032 , +282, casi, il bilancio odierno relativo all'epidemia di Coronavirus in Italia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: A oggi in Francia sono oltre 30.000 i decessi a causa del Coronavirus. Ma mentre l'Italia viveva per prima in Europa l'eme… - LuigiIvanV : RT @LaVeritaWeb: A oggi in Francia sono oltre 30.000 i decessi a causa del Coronavirus. Ma mentre l'Italia viveva per prima in Europa l'eme… -