Coronavirus, isolati dei nuovi “super anticorpi”: possibile svolta per lo sviluppo di cure e vaccini (Di mercoledì 22 luglio 2020) nuovi “super anticorpi” al momento ritenuti i più efficaci contro il Coronavirus sono stati isolati in alcuni malati di Covid-19 e ora aprono la strada alla ricerca di nuovi farmaci e vaccini. La scoperta è stata fatta dalla Columbia Univesity di New York e pubblicata sulla rivista Nature: al momento questi anticorpi hanno dato ottime risposte nei test condotti finora sugli animali ma si attendono i dati definitivi di quelli sull’uomo per dare il via a una loro produzione in larga scala. L'articolo Coronavirus, isolati dei nuovi “super anticorpi”: possibile svolta per lo sviluppo di cure e vaccini proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, isolati 'super anticorpi': svolta per nuovi farmaci e vaccini #coronavirus - HuffPostItalia : Isolati super anticorpi contro il Coronavirus. Svolta nelle cure: lo studio su Nature - Italia_Notizie : Coronavirus, isolati dei nuovi “super anticorpi”: possibile svolta per lo sviluppo di cure e vaccini - CronacheNuoresi : Coronavirus: isolati 'super anticorpi', svolta per cure : Si apre a nuove cure e vaccini... - damike27 : RT @HuffPostItalia: Isolati super anticorpi contro il Coronavirus. Svolta nelle cure: lo studio su Nature -