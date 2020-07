Coronavirus: Indonesia, 1.655 casi in 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - L'Indonesia ha registrato ieri 1.655 nuovi casi di Coronavirus, un dato che ha portato il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 89.869: lo ha reso noto il ministero ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'Indonesia ha registrato ieri 1.655 nuovi casi di coronavirus, un dato che ha portato il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 89.869: lo ha reso noto il minister ...

In Indonesia c’è un ministro che dice che una collana di eucalipto uccide COVID-19

L’Indonesia è il quarto Paese al mondo per numero di abitanti (circa 270 milioni sparsi sulle oltre 17mila isole che compongono lo Stato) e ha appena scavalcato la Cina per numero di casi totali di Co ...

