Coronavirus | India | 37 724 casi e 684 decessi in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'India ha registrato 37.724 casi di coronavirus e 684 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati

Le infezioni globali da coronavirus sono oltre 15 milioni, secondo un conteggio di Reuters. Il totale è di 15.009.213 casi, tre volte di più del numero di influenze registrate ogni anno, secondo i dat ...

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - L'India ha registrato 37.724 casi di coronavirus e 684 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati porta ...

