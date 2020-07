Coronavirus, indagati i vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e di Diasorin per l’accordo sui test sierologici. In corso perquisizioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) I vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin sono indagati dalla Procura della Repubblica di Pavia nell’ambito di un’inchiesta sull’accordo tra l’ospedale pavese e la società piemontese per l’effettuazione dei test sierologici anti-Covid. A darne notizia è stata poco fa la stessa Procura con un comunicato stampa. Le ipotesi di reato sono turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. In corso perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di diversi indagati. Nel mirino dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal pm Paolo Mazza, c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

