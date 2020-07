Coronavirus: in provincia Milano 17 nuovi positivi, 9 a Brescia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Sono 17 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 10 a Milano città. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi positivi sono 7, a Brescia 9, a Como 1, a Sondrio 1, a Varese 6, a Monza e Brianza 5, a Lecco 1 e a Lodi 4. Nessun nuovo positivo, invece, a Cremona, Mantova e Pavia. "I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività", commenta l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Leggi su liberoquotidiano

Sono 1.380 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo contagio ...

L’anticipo dei saldi si è reso possibile in virtù della decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ... derivante dal Covid-19 che ha colpito in modo diverso ...

