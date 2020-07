Coronavirus, in Lombardia aumentano i nuovi casi (+51). Anche oggi un solo decesso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio) Il bollettino del 22 luglio I dati della Regione Lombardia del 22 luglio Il contagio, nella regione più colpita di Italia, non accenna a rallentare. Se ieri si sono registrati +34 nuovi casi di Coronavirus, oggi in Lombardia le nuove infezioni sono +51. Di queste, 22 sono considerate nel bollettino della Regione come debolmente positive e 16 sono state individuate grazie allo screening sierologico. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono morte +1 persone a causa della Covid-19. Stesso incremento di ieri. Il totale delle vittime, dall’inizio del monitoraggio, è arrivato a quota 16.798. Nella regione, i guariti sono 69.888, i dimessi nell’ultimo giorno sono stati 1.972, per un ... Leggi su open.online

