Coronavirus | in Lombardia 17 ricoverati in terapia intensiva | -4 da ieri

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Sono 149 le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia e positive al Coronavirus, due in meno rispetto a ieri. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i ricoverati in terapia intensiva sono 17, quattro in meno nelle ultime 24 ore. I guariti e dimessi sono complessivamente 71.860, in aumento di 85 unità da ieri.

