Coronavirus in Italia, ultime notizie. Speranza: “Sul vaccino l’Italia è avanti, 60 milioni di dosi entro la fine dell’anno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Ad oggi le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.248, con 35.073 morti, per un totale di 244.752 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Speranza: “Sul vaccino l’Italia è avanti” – “La fase 1 e 2 del vaccino di ... Leggi su tpi

