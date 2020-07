Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 22 luglio L’Italia continua a monitorare con particolare attenzione i focolai attivi sul territorio. Non si registrano criticità, ma nella giornata del 22 luglio l’Oms ha espresso preoccupazione per l’Europa meridionale e i Balcani. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 21 luglio La situazione dei ... Leggi su newsmondo

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - LaStampa : Superati i mille morti in 24 ore negli Stati Uniti, il presidente: «Mettete le mascherine», Pelosi: «Troppo tardi».… - GiorgioPStream : Super anticorpi, Italia in prima linea nella ricerca per battere il coronavirus - Il Sole 24 ORE - Terrasanta_Net : L’#antisemitismo è in aumento nel mondo e la pandemia di #Covid19 è l'ultimo dei pretesti. Luoghi di sfogo di quest… -