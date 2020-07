Coronavirus in Italia: 282 nuovi casi e 9 morti rispetto a ieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA - Sono 282 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in salita dunque, visto che ieri i nuovi contagi erano stati 129. A renderlo noto il ministero della Salute nell'... Leggi su corrieredellosport

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - LaStampa : Superati i mille morti in 24 ore negli Stati Uniti, il presidente: «Mettete le mascherine», Pelosi: «Troppo tardi».… - maldinapoli : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, in Italia 282 nuovi casi e 9 morti I dati sono stati comunicati dalla protezione civile. Il numero dei con… - SeratEnrico : RT @LaVeritaWeb: A oggi in Francia sono oltre 30.000 i decessi a causa del Coronavirus. Ma mentre l'Italia viveva per prima in Europa l'eme… -