Coronavirus in Campania, nuovo focolaio in provincia di Caserta: 6 contagi a Conca della Campania (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus in Campania, nuovo focolaio in provincia di Caserta. Sei nuovi casi in provincia di Caserta, tutti a Conca della Campania. Il sindaco sospende il mercato settimanale, previsto per oggi. Quindici le persone in quarantena, per altri sette si attende l’esito dei tamponi. Buone notizie invece da Maddaloni: quattro i guariti, i casi ancora attivi scendono a 79. nuovo mini-focolaio di Coronavirus nel Casertano: sei i casi registrati tra ieri e oggi a Conca della Campania, tutti che sembrerebbero avere una origine in comune. ... Leggi su limemagazine.eu

