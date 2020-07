Coronavirus, in Campania 19 nuovi casi su 2065 tamponi ma nessun morto e un guarito (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono 19 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati eseguiti 2.065 tamponi. Il totale dei casi positivi di Coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 4.858, mentre sono 316.191 i tamponi complessivamente analizzati. nessun decesso legato al Coronavirus è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che resta così 434. C’è un nuovo guarito: il totale dei guariti è ora 4.109, tutti totalmente guariti. L'articolo Coronavirus, in Campania 19 nuovi casi su ... Leggi su ildenaro

