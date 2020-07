Coronavirus, in California oltre 12 mila nuovi casi. Usa, Fauci: "Virus non sparirà mai" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il numero di contagi da CoronaVirus nel mondo ha superato quota 15 milioni , 15.000.424,, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University . I morti salgono a 617.832 in totale. Negli Stati ... Leggi su quotidiano

La California ha registrato un numero record di nuovi casi di Coronavirus in un giorno, con 12.807 nuovi contagi. Il totale dei casi nello stato americano è di 413.576.

Trump agli americani: “Indossate la mascherina, la pandemia di coronavirus probabilmente peggiorerà”

NEW YORK – Donald Trump invita gli americani a indossare la mascherina quando non è possibile il distanziamento sociale. Per il presidente si tratta di una netta inversione di rotta, dopo essersi batt ...

