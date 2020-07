Coronavirus, il virologo Crisanti: “Niente casi gravi? Tante ipotesi, dai super diffusori alle reiezioni” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’ondata di malati gravi di Covid-19 vista nei mesi clou dell’emergenza si è placata. Come si spiega? “Ruolo dei super diffusori, re-infezioni multiple: le ipotesi sono diverse e vanno approfondite. Ma sarei cauto se fossi nei panni di chi dice che il virus ha perso forza. Perché un fenomeno simile lo avevamo già notato a marzo a Vo’ Euganeo”, mentre Sars-CoV-2 impazzava in Italia e il numero di ricoverati in terapia intensiva era in drammatica ascesa. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. Il virologo ricorda un messaggio da lui scritto proprio a marzo per informare in ambito regionale su quanto ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Sul coronavirus i virologi ne hanno dette tante. Ma a volte farebbero meglio a tacere Il Fatto Quotidiano Sterilizzatore UV nella lotta contro il coronavirus: non lasciarti ingannare!

Recentemente, stanno comparendo sempre più informazioni sugli sterilizzatori UV come mezzo efficace per combattere il virus SARS-CoV-2. Molte persone acquistano tali apparecchiature con fiducia – nel ...

Covid-19, Crisanti: «I contagi di Catalogna e Francia mi preoccupano, sono paesi simili a noi»

Dopo le ostilità e la minaccia di abbandonare il comitato tecnico scientifico della Regione Veneto, arrivano parole di riconciliazione tra il virologo Andrea Crisanti e il governatore del Veneto, Luca ...

Recentemente, stanno comparendo sempre più informazioni sugli sterilizzatori UV come mezzo efficace per combattere il virus SARS-CoV-2. Molte persone acquistano tali apparecchiature con fiducia – nel ...Dopo le ostilità e la minaccia di abbandonare il comitato tecnico scientifico della Regione Veneto, arrivano parole di riconciliazione tra il virologo Andrea Crisanti e il governatore del Veneto, Luca ...