Coronavirus, il genetista Novelli: “Gli anticorpi sono un’arma versatile per profilassi e terapia” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Gli anticorpi monoclonali sono un’arma potente e versatile per curare, ma anche per prevenire Covid-19. E lo studio del team di David Ho lo conferma”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il genetista dell’Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli, autore di uno studio sugli anticorpi sintetici contro Sars-Cov-2, commentando la ricerca pubblicata su ‘Nature’ che ha identificato potenti anticorpi neutralizzanti nel sangue dei pazienti con Covid-19, in particolare di quelli con forme gravi. “Si tratta di un lavoro importante – aggiunge Novelli – perché dimostra che c’è una grande diversità fra gli stessi pazienti nel produrre ... Leggi su meteoweb.eu

ma anche per prevenire Covid-19. E lo studio del team di David Ho lo conferma". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è il genetista dell'Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli ...

Studio della Columbia University pubblicato sulla prestigiosa rivista. In corso i test su animali: gli anticorpi potrebbero potenzialmente essere prodotti su larga scala ...

ma anche per prevenire Covid-19. E lo studio del team di David Ho lo conferma". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è il genetista dell'Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli ...

Studio della Columbia University pubblicato sulla prestigiosa rivista. In corso i test su animali: gli anticorpi potrebbero potenzialmente essere prodotti su larga scala ...