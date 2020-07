Coronavirus, il caso dei pazienti positivi da mesi: “Perenne isolamento” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ci sono pazienti positivi al Coronavirus da mesi che non patiscono più i sintomi ma non riescono ad avere due tamponi negativi di fila. Sono positivi al Coronavirus da mesi e, pur non accusando più i sintomi dell’infezione, non riescono ad avere due tamponi negativi di fila nel giro di 24 ore, per cui … L'articolo Coronavirus, il caso dei pazienti positivi da mesi: “Perenne isolamento” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Risale il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 282, a fronte dei 129 di ieri. Le nuove vittime sono invece 9, in cal ...

BOLOGNA Sono tre i nuovi contagi registrati nel Reggiano, rispettivamente a Reggi, Sant'Ilario e Bibbiano. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.295 casi di ...

