Coronavirus, il bollettino della Campania: aumentano ancora i contagi (Di mercoledì 22 luglio 2020) aumentano ancora i casi di Coronavirus in Campania: sono 19 i nuovi contagi comunicati dal bollettino pubblicato come ogni giorno dalla Regione Campania: si registra anche un guarito, mentre non si registrano nuovi decessi. . Leggi su tuttonapoli

