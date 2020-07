Coronavirus: decreto perquisizione Pavia, 'evidente conflitto interesse Baldanti' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Le prime indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pavia per ricostruire la procedura amministrativa che ha portato all'accordo tra Diasorin e la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo hanno rilevato "evidenti anomalie procedurali" in relazione alla procedura per la fornitura di test sierologici. E' quanto si legge nel decreto che ha ordinato le perquisizioni e i sequestri negli uffici del gruppo della diagnostica e del policlinico di Pavia e di cui l'Adnkronos è in possesso. Non c'è solo la questione dell'assenza di una gara pubblica con l'utilizzo, invece, di un'assegnazione diretta. I magistrati parlano anche di un "evidente conflitto di interessi" in capo al professore Fausto Baldanti, "che ... Leggi su iltempo

