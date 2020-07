Coronavirus, De Luca: “‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Poi si sono fermati a contare le migliaia di morti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Quando noi chiudevamo, in altre parti d’Italia si facevano iniziative pubbliche: ‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’, ‘Brescia non si ferma’. Poi si sono fermati a contare le migliaia di morti. Non le centinaia, le migliaia di morti“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita all’ospedale di Sapri (Salerno). “Provate a immaginare se Codogno fosse stato in Campania anziché in Lombardia: non avremmo potuto aprire bocca per altri 200 anni“, ha concluso. L'articolo Coronavirus, De Luca: “‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. Poi si sono fermati a ... Leggi su ilfattoquotidiano

