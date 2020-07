Coronavirus, da Trento alla Campania preoccupano i nuovi focolai (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mentre i contagi in Italia registrano un'impennata nelle ultime 24 ore - da 129 nuovi positivi a 282 -, a preoccupare sono i nuovi focolai sparsi in tutto il Paese, da Trento alla Campania. Intanto, stasera il Consiglio dei ministri decide sulla proroga dello stato di emergenza sanitaria, con tutte le ipotesi ancora sul tavolo, dal 31 ottobre al 31 dicembre. Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Coronavirus, da Trento alla Campania preoccupano i nuovi focolai - AgenziaOpinione : provincia autonoma trento * Coronavirus: « i dati al 22/7 – 20 i nuovi casi di positività rilevati nelle 24 ore, mo… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Covid19: ancora 20 contagi. Sedici dal focolaio di Rovereto - TGR Trento - TgrRaiTrentino : Covid19: ancora 20 contagi. Sedici dal focolaio di Rovereto - TGR Trento - ApuntoM : #coronavirus dati #22luglio provincia autonoma di Trento: +20 contagi, 0 morti #Covid_19 1.121 #tamponi analizzati #focolai #brt -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trento

Un altro top player per Trentino Volley! La Società di via Trener ha messo a segno quello che può essere considerato il principale colpo di mercato dell’anno per l’intera SuperLega. Per le prossime du ...TRENTO. Si è resa necessaria la convocazione di una conferenza stampa ad hoc con presenti, tra gli altri, Segnana, Fugatti e Ferro e infatti le notizie sull'evolversi dell'epidemia da coronavirus in T ...