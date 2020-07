Coronavirus: Colombia, oltre 7.000 morti (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Colombia ha superato quota 7.000: secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, ieri il Paese ha registrato 239 ... Leggi su corrieredellosport

Superati i mille morti in 24 ore negli Stati Uniti, il presidente: «Mettete le mascherine». Numeri record anche in America Latina e Australia Non si arresta la pandemia di coronavirus. I dati aggiorna ...(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Colombia ha superato quota 7.000: secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, ieri il Paese ha registrato 239 ...