Coronavirus, cinque nuovi casi a Castel Volturno. Sindaco: “Sono persone senza fissa dimora” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volutrno (Ce) – Dopo i sei casi registrati a Conca della Campania, nel Casertano crescono i positivi al Coronavirus. E ancora una volta sono concentrati in uno stesso ambito territoriale, il comune di Castel Volturno, litorale casertano, dove vengono accertati cinque casi; undici i nuovi contagi negli ultimi tre giorni in provincia. A rendere note le nuove positività il Sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella, che su facebook spiega che “si tratta di cittadini non residenti senza fissa dimora, attualmente domiciliati nel nostro comune. Le persone in oggetto sono state poste in quarantena ... Leggi su anteprima24

ntacalabria_it : Chiuso per cinque giorni e sanzionato un locale sul Lungomare dei Mille #lungomare #COVID19 #COVID?19 #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cinque Coronavirus, cinque nuovi casi di positività in Liguria IVG.it L’andamento del Coronavirus in Lombardia oggi 22 luglio: i dati del bollettino

L’andamento del Coronavirus in Lombardia oggi 22 luglio ... Ci sono poi sei positivi in più a Varese, cinque a Monza e quattro a Lodi mentre a Como, Lecco e Sondrio l’incremento è di una unità e ...

Nel 2021 usciranno cinque nuovi pezzi degli Abba

Il 2020 doveva essere l'anno della reunion degli Abba, ma purtroppo il coronavirus si è messo di mezzo. Il gruppo svedese ha annunciato che è tutto rinviato al 2021, ma che l'anno prossimo usciranno a ...

L’andamento del Coronavirus in Lombardia oggi 22 luglio ... Ci sono poi sei positivi in più a Varese, cinque a Monza e quattro a Lodi mentre a Como, Lecco e Sondrio l’incremento è di una unità e ...Il 2020 doveva essere l'anno della reunion degli Abba, ma purtroppo il coronavirus si è messo di mezzo. Il gruppo svedese ha annunciato che è tutto rinviato al 2021, ma che l'anno prossimo usciranno a ...