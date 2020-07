Coronavirus: “Ci prepariamo al peggio, i giovani siano prudenti perché il virus circola. I casi importati sono un dettaglio” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il virus, anche se per focolai di importazione, ma questo e’ solo un dettaglio, continua a circolare. Per questo le accortezze vanno mantenute, quindi bisogna evitare comportamenti imprudenti. Non c’e’ bisogno di essere eccessivamente allarmisti, ma l’imprudenza e’ pericolosa perche’ nuovi focolai potrebbero di nuovo determinare situazioni di nuova emergenza”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Ordine dei Medici Roma, Pier Luigi Bartoletti, intervistato dall’agenzia di stampa Dire. Gli occhi ora sono puntati anche sui giovani e sulla movida. Ma come si fa a spiegare ai piu’ giovani che il virus non e’ ancora sparito? “Senza calcare la mano e far generare ansie e timori che non servono ... Leggi su meteoweb.eu

