Coronavirus, Bolsonaro ancora positivo. La California supera New York per contagi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il numero di contagi da Coronavirus nel mondo è vicino a toccare quota 15 milioni . Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University le infezioni totali dall'inizio della pandemia sono adesso 14. Leggi su quotidiano

Il Fatto Quotidiano

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro è risultato ancora una volta positivo al coronavirus. A darne notizia è stato oggi il Ministero per le Comunicazioni, precisando che il presidente è in buone c ...Brasilia, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è ancora positivo al coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferisce l'edizione online del quotidiano 'Estado di San Paolo'. Il t ...