Coronavirus: Bolsonaro ancora positivo al Covid-19 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Brasilia, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è ancora positivo al Coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferisce l'edizione online del quotidiano 'Estado di San Paolo'. Il test, come ha reso noto il ministero delle Comunicazioni, è stato eseguito ieri. Le condizioni di Bolsonaro vengono definite buone, ma il presidente auspicava l'esito negativo dell'esame per riprendere l'attività ordinaria e ricominciare a viaggiare attraverso il Paese. Bolsonaro, che ha annunciato la propria positività il 7 luglio, è in isolamento da 2 settimane nella residenza ufficiale del presidente. Leggi su iltempo

