Coronavirus, bollettino del 22 luglio: 9 morti (totale 35.082), 12.322 positivi, 197.628 guariti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 245.032. Sono48 i pazienti in terapia intensiva e 724 i ricoverati con sintomi. I tamponi realizzati nelle ultime 24 ore sono 49.318 Leggi su firenzepost

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: impennata dei contagi, l’Emilia Romagna supera la Lombardia. Focolai anche in… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 luglio: 245.032 casi positivi e 35.082 morti - fanpage : Il bollettino lombardo di oggi - JosephGhorna : RT @LaStampa: Crescono i casi di coronavirus in Veneto, con 36 nuovi positivi in 24 ore, rilevati dal Bollettino regionale, che portano il… - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 luglio: 245.032 casi positivi e 35.082 morti -