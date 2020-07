Coronavirus, aumentano i nuovi casi, in calo i decessi (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei nuovi casi di contagio da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute – i nuovi positivi sono 282 (ieri erano stati 129). Cala invece a 9 il numero dei decessi. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 12.322 (+74). Sono invece 197 i guariti, dato che porta a 197.628 il numero complessivo. I casi positivi totali in Italia dall'inizio della pandemia tocca quota 255.032. In leggera flessione il dato relativo ai ricoverati con sintomi: sono 724, 8 in meno rispetto ai 732 di ieri. Di questi 48 si trovano attualmente nei reparti di terapia intensiva (-1). Per quanto riguarda il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 11.550, con un ... Leggi su liberoquotidiano

