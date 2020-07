Coronavirus, attacco di De Luca: 'Milano non si ferma. Bergamo neppure. Poi si sono fermati a contare i morti' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ogni volta che mi dicono che sono troppo diretto, leggo tre agenzie di De Luca e mi rassicuro. pic.twitter.com/cBCzPblrJM - Carlo Calenda , @CarloCalenda, July 22, 2020 'Registriamo - ha detto De ... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attacco Coronavirus, l’ombra dell’attacco russo alla ricerca sul vaccino: le accuse QuiFinanza Coronavirus, attacco di De Luca: «Milano non si ferma. Bergamo neppure. Poi si sono fermati a contare i morti»

«In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Bre ...

Coronavirus in Campania, De Luca pronto alla stretta: mascherina obbligatoria anche all'aperto

Da un lato il governatore minaccia il ritorno delle mascherine anche all'aperto, dall'altro getta acqua sul fuoco sui 12 contagi in appena una settimana nel suo quartiere a Salerno. «Siamo nella norma ...

