Coronavirus, Altroconsumo: avanti con campagna per rimborsi viaggi e hotel (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. – (Adnkronos) – Continua la battaglia di Altroconsumo che chiede al Governo la modifica dell’articolo del ‘Cura Italia’ che consente a compagnie aeree, tour operator e albergatori di erogare un voucher al posto di un rimborso in denaro per tutti quei voli, viaggi e soggiorni non usufruiti per le disposizioni contro il Coronavirus. Una norma che ha già raccolto l’opposizione di Commissione europea, Antitrust e Enac che hanno già affermato come i consumatori abbiano già diritto al rimborso monetario e, solo per loro scelta, al voucher. Si tratta – osserva Altroconsumo – di una pratica che va a vantaggio solo di compagnie e tour operator: “è bene ricordare, infatti, che i consumatori con in mano un voucher rimangono ... Leggi su calcioweb.eu

BRUXELLES - Nessun rimborso a causa di servizi clienti impossibili da contattare, moduli online non funzionanti, difficoltà a trovare informazioni. Sono le violazioni dei diritti dei consumatori compi ...

