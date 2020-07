Coronavirus, all’Università RomaTre si torna a fare gli esami in presenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) All’Università Roma Tre gli esami torneranno a svolgersi regolarmente in presenza a partire dal prossimo settembre. Le nuove modalità varranno per gli esami di profitto dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di terzo livello (post lauream) nei limiti e nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore. A stabilirlo con un decreto il Rettore dell’Ateneo Luca Pietromarchi che ha commentato: “E’ una misura importante che assumiamo con la consapevolezza che la situazione rimane difficile. Lo facciamo con molta attenzione e molta cautela. Per questo gli studenti e tutti i docenti che per ragioni legate alla pandemia non potranno svolgere gli esami in presenza, avranno comunque la possibilità di svolgere o far svolgere gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

