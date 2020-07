Coronavirus, a Padova isolata una sequenza “misteriosa”. Galli: «Non c’entra con il ceppo tedesco, è simile a quella della coppia cinese» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)Una sequenza del Coronavirus non legata al ceppo tedesco ma che «somiglia vagamente a quella dei due coniugi cinesi curati allo Spallanzani» è stata isolata a Padova, nell’ambito di una ricerca italiana su 59 sequenze. Lo ha rivelato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ieri sera a Cartabianca in collegamento col governatore del Veneto, Luca Zaia. «È una roba – ha aggiunto Galli – che non sappiamo da dove sia arrivata, e non sappiamo nemmeno se si sia diffusa, perché può essere arrivata da un contesto in cui l’infezione non era particolarmente marcata. ... Leggi su open.online

MutiCarla : RT @Open_gol: Coronavirus, a Padova isolata una sequenza “misteriosa”. Galli: «Non c’entra con il ceppo tedesco, è simile a quella della co… - Open_gol : Coronavirus, a Padova isolata una sequenza “misteriosa”. Galli: «Non c’entra con il ceppo tedesco, è simile a quell… - VivMilano : RT @Gazzettino: Coronavirus, a Padova 7 micro focolai, anche in un centro estivo per bambini - VivMilano : RT @infoitinterno: Coronavirus, a Padova 7 micro focolai, anche in un centro estivo per bambini - vi__enne : @Ruffino_Lorenzo @nonsonoioseitu @PCagnan @Emergenza24 A ieri, ci sono informazioni su almeno 5 focolai in provinci… -