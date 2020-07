Coronavirus, 9 morti e 282 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Tornano a salire i positivi, 74 in più, (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Italia altre 9 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.082. Ieri il dato era di 15 vittime . I nuovi positivi ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, negli Usa oltre mille morti in 24 ore #coronavirus - LaStampa : Superati i mille morti in 24 ore negli Stati Uniti, il presidente: «Mettete le mascherine», Pelosi: «Troppo tardi».… - Agenzia_Ansa : La pandemia di coronavirus corre negli Stati Uniti: più di mille morti nel Paese in 24 ore. #ANSA #coronavirus #Usa - infoitsalute : Coronavirus, in Italia 282 nuovi casi e 9 morti - infoitinterno : Coronavirus in Emilia-Romagna: 2 morti e 57 nuovi casi -