Coronavirus: 282 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Italia, 9 le vittime (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono 282 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore . L o ha reso noto il ministero della Salute nell'ultimo bollettino. Il totale dei casi sale così a 245.032. Le vittime da martedì ... Leggi su tgcom24.mediaset

Bollettino Covid-19 22 luglio: sono 282 i nuovi positivi al coronavirus. Numeri ancora in risalita mentre sono appena 9 i decessi e 197 i guariti Il bollettino del Covid-19 del 22 luglio registra 282 ...Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, mercoledì 22 luglio 2020. Sono 282 i nuovi pazienti positivi, più che raddoppiati rispetto ai 129 registrati ieri: di cui 51 in Lombardia (+17), 57 in ...