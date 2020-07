Coronavirus 22 luglio: tornano a salire i contagi in Italia (Di mercoledì 22 luglio 2020) tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia: sono il doppio di quelli di ieri, preoccupano i focolai in molte Regioni del Nord. Nelle ultime 24 ore, torna a salire il contagio da Coronavirus in Italia: ieri si erano contati 129 nuovi contagi e 15 decessi complessivi. Oggi sono molti di più i nuovi … L'articolo Coronavirus 22 luglio: tornano a salire i contagi in Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

