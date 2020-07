Coronavirus 22 luglio: più casi di importazione che da movida (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia. Da tre giorni la curva epidemica del Coronavirus è tornata fortunatamente a scendere. L’attenzione rimane alta sui focolai, che continuano ad accendersi a macchia di leopardo sul territorio nazionale. ora anche nei centri accoglienza dei migranti che continuano a sbarcare sulle nostre coste. Arrivano nel fattempo buone notizie: sono stati isolati i cosiddetti “super anticorpi” che aprono a nuovi farmaci e vaccini anti-Covid, una svolta nella battaglia contro il virus, che potrà dirsi conclusa solo quando sarà disponibile un vaccino. In Toscana sono 10.390 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri. Stabili i guariti a quota 8.927. I tamponi eseguiti ... Leggi su chenews

