Convocati Torino, le scelte di Longo per la gara con il Verona (Di mercoledì 22 luglio 2020) Convocati Torino, Longo dirama l’elenco dei 22 giocatori chiamati questa sera a fronteggiare il Verona per chiudere il discorso salvezza Convocati Torino, Longo dirama l’elenco dei 22 giocatori chiamati questa sera a fronteggiare il Verona per chiudere il discorso salvezza, come riporta Corriere dello sport. gara in programma questa sera alle 21:45, 37 punti per il Toro, 45 per il Verona. PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani. DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, De Silvestri, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, Singo. CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Greco, Meite, Rincon. ATTACCANTI: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TORINO - Il tecnico del Torino Moreno Longo ha convocato 22 calciatori in vista della gara di questa sera, ore 21.45 all'Olimpico "Grande Torino", contro il Verona. Assenti il centrocampista Sasa Lukic.

