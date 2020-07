Convocati Lecce, le scelte di mister Liverani per il match con il Brescia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Convocati Lecce, le scelte di mister Liverani per il match con il Brescia: sono 23 i calciatori che rientrano in lista Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 23 giocatori per la gara Lecce – Brescia, 16ª giornata del girone di ritorno del Campionato Serie A TIM, in programma mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 21:45. Ecco la lista completa del club giallorosso: Portieri: Gabriel, Sava, Vigorito. Difensori: Colella, Dell’Orco, Donati, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Paz, Radicchio, Vera. Centrocampisti: Barak, Majer, Mancosu, Maselli, Saponara, Shakhov, Tachtsidis. Attaccanti: Falco, Lapadula, Rimoli Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

