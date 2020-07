Conto alla rovescia per il Bonus bici, sconto immediato del 60%: occhio alle truffe (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Bonus mobilità , previsto dal decreto Rilancio e convertito in legge, si avvicina. Lo stanziamento che prevede la misura è di circa 210 milioni di euro e consentirà di finanziare l'acquisto di biciclette... Leggi su feedpress.me

Mov5Stelle : 'L'Europa deve rendersi conto che se perde questa occasione di dimostrarsi vicina alle esigenze dei cittadini e del… - emergency_ong : 'È giusto soffrire di più o di meno in base alla disponibilità del nostro conto corrente? Io lo trovo disumano.' Ri… - petergomezblog : Recovery fund, verso 390 miliardi di sussidi in cambio di sconti ai frugali. Merkel e Macron: “C’è speranza, accord… - sconosciutavera : @GonnelliLuca Beh ma cominciare a chiedere conto alla Germania non sarebbe una cattiva idea, ma sicuramente non cer… - XIIIr3d : RT @LaGrevia: Sono almeno due anni che la mia banca, a cadenza regolare, mi manda modifiche unilaterali del contratto che io non leggo nemm… -

Ultime Notizie dalla rete : Conto alla "Tra le righe" festival, conto alla rovescia: il programma LA NAZIONE Morta anziana travolta da treno: aveva attraversato i binari

Un donna di 82 anni è finita sotto un treno a lunga percorrenza in Stazione Centrale a Milano e per l'urto avrebbe subito un'amputazione al braccio e alla gamba destra. L'anziana è stata portata in co ...

Elisoccorso, al turista non va giù il conto da 3.400 euro. I giudici: “Deve pagarlo”

Aosta - L’uomo era stato recuperato nel marzo 2019 verso il rifugio Gorza (Torgnon). Smarritosi, non riusciva a proseguire “per via della neve fresca”. Ricevuta la fattura, ha fatto ricorso al Preside ...

Un donna di 82 anni è finita sotto un treno a lunga percorrenza in Stazione Centrale a Milano e per l'urto avrebbe subito un'amputazione al braccio e alla gamba destra. L'anziana è stata portata in co ...Aosta - L’uomo era stato recuperato nel marzo 2019 verso il rifugio Gorza (Torgnon). Smarritosi, non riusciva a proseguire “per via della neve fresca”. Ricevuta la fattura, ha fatto ricorso al Preside ...