Conti, gli esiti degli esami al ginocchio fanno ben sperare il Milan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Conti, arrivano i primi esiti degli esami del ginocchio sinistro, quello che ieri al minuto 11 del primo tempo ha lasciato in apprensione Conti, arrivano i primi esiti degli esami del ginocchio sinistro, quello che ieri al minuto 11 del primo tempo ha lasciato in apprensione Pioli e tutto lo staff rossonero, intento a capire la gravità del problema, causa quanto accaduto al giocatore nei due anni precedenti a questo. GLI esiti- Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, gli esiti non avrebbero evidenziato lesioni meniscali e/o legamentose. Per l'ex Atalanta si tratterebbe solo di un trauma distorsivo.

