Conte riferisce in Senato dopo la lunga trattativa europea: ovazione per il premier a Palazzo Madama (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un lungo applauso ha accolto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato dopo la maratona negoziale a Bruxelles sul Recovery Fund. La maggioranza in aula a Palazzo Madama si alza in piedi prima del discorso del premier. L'articolo Conte riferisce in Senato dopo la lunga trattativa europea: ovazione per il premier a Palazzo Madama proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

