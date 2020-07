Conte | Nuovo scostamento di bilancio stasera | Gualtieri | Risorse senza precedenti

Conte: "Nuovo scostamento di bilancio stasera" <br> Gualtieri: "Risorse senza precedenti" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Nuovo scostamento di bilancio sarà approvato stasera in Consiglio dei ministri. All’indomani dell’accordo sul Recovery fund strappato a Bruxelles, per 209 miliardi che arriveranno all’Italia (di cui 82 di sussidi), il governo alza l’asticella "interna" di altri 20 miliardi. Conte la spunta sui frugali, 82 mld a fondo perduto all’Italia e 127 di prestiti: "Ora il paese riparte" Consiglio UE, 209 miliardi all’Italia: cosa prevede l’accordo. Conte ringrazia i suoi ma anche Meloni e Tajani Ad annunciarlo è lo stesso premier Giuseppe Conte. In precedenza, durante il question time alla Camera di oggi, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha ... Leggi su blogo

Il Mes divide ancora la maggioranza, pressing Pd: il Governo decida. Muro M5S: tema superato

Il premier portato in trionfo dalla maggioranza nelle aule di Camere e Senato. La scena è questa, per Giuseppe Conte, alla prima uscita italiana dopo il successo del negoziato europeo sul piano 'Next ...

