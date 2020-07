"Conte mi voleva come ministro..." Governo, la rivelazione di Cottarelli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel corso del Cenacolo di Arturo Artom svoltosi nella Piazzetta di Portofino con ospite Carlo Cottarelli è emerso un incredibile retroscena: il Professore ha rivelato per la prima volta che a Febbraio 2018 fu chiamato dal M5s ad entrare nella squadra di Governo che Luigi Di Maio avrebbe poi presentato prima delle elezioni (con molti degli attuali ministri da Bonafede a Fraccaro). Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

renatobrunetta : C’erano tutte le condizioni perché ci si presentasse all'#EUCO in maniera diversa perché eravamo stati i più colpit… - ilfoglio_it : Genova manicomio. Grillo non voleva Ferruccio Sansa candidato in Liguria (per liti di condominio genovese) ma quand… - spe1977 : RT @LaVeritaWeb: Il premier ha inanellato dichiarazioni smentite dai fatti: il Recovery fund doveva arrivare a 1.500 miliardi (si ferma a 7… - fragio2000 : RT @LaVeritaWeb: Il premier ha inanellato dichiarazioni smentite dai fatti: il Recovery fund doveva arrivare a 1.500 miliardi (si ferma a 7… - Affaritaliani : 'Conte mi voleva come ministro...' Governo, la rivelazione di Cottarelli -

Ultime Notizie dalla rete : Conte voleva Zazzaroni: “Povero Marotta, Conte voleva fermare il campionato. Gli hanno dimostrato che…” fcinter1908 Salvini: "Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi"

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 Salvini: "Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato per l'infor ...

Di Marzio: “Eriksen aveva un'offerta da 100 milioni! Se Conte resterà all'Inter…”

Lo dice anche la sua storia recente, Eriksen due anni fa aveva un’offerta da 100 milioni di euro dal Real Madrid che voleva comprarlo a tutti i costi e non ci è riuscito”. Se Conte rimarrà all’Inter e ...

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 Salvini: "Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato per l'infor ...Lo dice anche la sua storia recente, Eriksen due anni fa aveva un’offerta da 100 milioni di euro dal Real Madrid che voleva comprarlo a tutti i costi e non ci è riuscito”. Se Conte rimarrà all’Inter e ...