Conte in Senato: «Vertice di portata storica. Europa all’altezza della sua missione». Renzi attacca sul Mes: «Meno condizionalità del Recovery Fund» – la diretta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)«Quello che nelle comunicazioni rese qui al Parlamento lo scorso 15 luglio consideravo un auspicio oggi è certezza. L’intesa raggiunta rappresenta senza dubbio un passaggio fondamentale, che ci spinge ad affermare senza enfasi che l’Europa è stata all’altezza della sua storia, della sua missione, del suo destino», così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti l’aula del Senato, dove è in corso l’informativa sugli esiti del Consiglio europeo. Cambio di prospettiva in Europa «L’Ue sta affrontando una crisi che ha coinvolto Paesi e scosso la vita dei cittadini europei, – ha proseguito Conte – costringendo ... Leggi su open.online

