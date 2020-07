Conte in Senato, Salvini all'attacco: non abbiamo il salame sugli occhi.Ecco cosa vuole l'Ue (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte riferisce al Senato sull'accordo sul Recovery Fund raggiunto al vertice Ue a Bruxelles. "Siamo soddisfatti. Il risultato positivo però non appartiene a chi vi parla, e nemmeno alle forze di governo. Appartiene all'Italia intera“, rivendica Conte che ha ringraziato i partiti che lo appoggiano ma anche le opposizioni che, “pur nella diversità di posizioni, hanno compreso l'importanza di questo passaggio storico”. Sull'intesa “non dobbiamo cedere a visioni egoistiche, a particolarismi che alimentano solo le paure dei nostri concittadini e li allontanano dalle istituzioni”. Quando è stato il turno di Matto Salvini a intervenire il leader della Lega è stato interrotto dai fischi provenienti dai banchi della ... Leggi su iltempo

