Conte festeggia la battaglia vinta, ma la guerra con l'Ue la perderemo noi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un trionfo, anzi, un trionfatore. La faccia tirata ma soddisfatta, il tono di voce rassicurante, più del solito, con le parole scandite come meglio non si potrebbe. Il tutto tra una salva di applausi e l'altra.Giuseppe Conte è tornato dalla Campagna d'Europa da vincitore, con un bottino da 200 e più miliardi per gli italiani, ma soprattutto ha tenuto una linea molto dura contro i barbari che volevano farci la guerra.E così quando entra in Parlamento con la standing ovation della maggioranza per spiegare nei dettagli cosa prevede l'accordo raggiunto a fatica a Bruxelles sembra un generale in parata dopo aver vinto una guerra con qualcuno che addirittura grida "Bravo, bravo…" in totale clima da stadio a Palazzo Madama"Abbiamo piantato il fiore della speranza nel giardino europeo" dice per chiudere il suo ... Leggi su panorama

L'accordo europeo è di «portata storica», appartiene anche all'Italia e apre un percorso di «lavoro collettivo con le Camere». E l'esecutivo giallorosso, che punta già la prossima legge di Bilancio, è ...

Il premier si presenta sorridente per la sua informativa in Senato. E conferma che stasera in Consiglio dei ministri è previsto il via libera al nuovo scostamento di bilancio ...

