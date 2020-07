Conte al Senato, diretta: «La Ue ha mutato prospettiva, svolta storica» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «L'Ue sta affrontando una crisi che ha coinvolto Paesi e scosso la vita cittadini europei, costringendo a riconsiderare in modo repentino prospettive e sviluppo. Nel corso di questi mesi... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Oggi il premier Conte riferirà al Senato e alla Camera sull'accordo raggiunto a Bruxelles per il Recovery Fund. All… - borghi_claudio : C'è @AlbertoBagnai in Senato che sta (verbalmente) passando e ripassando su conte come una ceretta - MediasetTgcom24 : Recovery Fund, Conte riferisce alla Camera e al Senato #RecoveryFund - JoaquinS84 : RT @rtl1025: ?? 'Un intenso impegno politico e diplomatico iniziato ben prima del vertice ha consentito di vedere confermato il volume compl… - camiciacoibaffi : Evitate derive pericolose e trappola dei veti incrociati che avrebbero soffocato #ripresa #Conte #Senato -