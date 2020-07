Consumo di suolo: in Italia si nasce già con la propria porzione di cemento, 135 m² per ogni neonato (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’aumento del Consumo di suolo non va di pari passo con la crescita demografica e in Italia cresce più il cemento che la popolazione: nel 2019 nascono 420 mila bambini e il suolo ormai sigillato avanza di altri 57 km2 (57 milioni di metri quadrati) al ritmo, confermato, di 2 metri quadrati al secondo. È come se ogni nuovo nato Italiano portasse nella culla ben 135 mq di cemento. Lo spreco di suolo continua ad avanzare nelle aree a rischio idrogeologico e sismico e tra, le città Italiane, la Sicilia è la regione con la crescita percentuale più alta nelle aree a pericolosità idraulica media. Non mancano segnali positivi: la Valle d’Aosta, con solo 3 ettari di ... Leggi su meteoweb.eu

Quasi la metà delle spiagge di sabbia italiane è colpita dall'erosione. E la colpa è soprattutto dell'uomo: cementificando le coste per costruire edifici e porticcioli, ha alterato il corso naturale d ...

Tutte deleghe non troppo determinanti, esclusa quella all'Edilizia privata, da cui dipendono molti punti programmatici fondamentali di Coalizione civica legati al consumo di suolo.

