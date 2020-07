Consumatori: nuove regole per il ricorso collettivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) nuove norme per il ricorso collettivo dei Consumatori europei: potranno unire le forze per i casi nazionali e internazionali di danno collettivo Le nuove regole sul ricorso collettivo consentiranno ai Consumatori europei di unire le forze per i casi nazionali e internazionali di danno collettivo Le nuove norme garantiranno anche protezione da azioni legali abusive… L'articolo Consumatori: nuove regole per il ricorso collettivo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Consumatori nuove L'UE vicina a nuove norme per la tutela dei consumatori EuNews TURISMO E COVID 19: LAVORARE OGGI PER RIPARTIRE DOMANI

Ecco come l’intelligenza artificiale cambia l’industria discografica

Il mercato oggi è complesso e sempre più competitivo: il prodotto deve soddisfare i bisogni del nuovo consumatore. Una destinazione o azienda turistica che voglia garantirsi un futuro e un margine di ...AI nell’industria musicale, com’è cambiato il nostro modo di ascoltare In realtà, gli effetti della pervasiva presenza di AI nell’industria musicale, sono già ampiamente visibili oggi. Diciamo che di ...