Consiglio dei ministri, scostamento di bilancio da 25 miliardi. Si discute sulla proroga dell'emergenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato stasera il via libera allo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi. Il Parlamento lo voterà il 29 luglio. Il Cdm è stato anticipato da una riunione durata oltre due ore. Al centro della discussione proprio la cifra del nuovo deficit. Alla riunione, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno partecipato anche i ministri Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Cataldo, oltre ai responsabili economici dei partiti di governo. E mentre sul Mes la discussione è stata rinviata, sulla proroga dell'emergenza coronavirus al 31 ottobre si è discusso a lungo. Obiettivo della ... Leggi su iltempo

In serata è serata è approdata sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova richiesta di scostamento di bilancio da recapitare al Parlamento, la terza da quando è iniziata la pandemia di coronaviru ...

In serata è serata è approdata sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova richiesta di scostamento di bilancio da recapitare al Parlamento, la terza da quando è iniziata la pandemia di coronaviru ...